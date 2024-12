"L'un des joueurs qui s'est le plus amélioré cette saison" : Nicolas Raskin encensé après sa prestation face à Tottenham

Nicolas Raskin n'arrête pas d'enchaîner les bonnes prestations avec les Rangers. Peu utilisé en début de saison, le joueur belge a désormais gagné sa place de titulaire indiscutable.

Philippe Clement, le coach belge du club écossais, n’hésite pas à saluer l’évolution de l’ancien Liégeois en conférence de presse. "La plus grande différence avec Nico, c’est qu’il progresse vraiment bien physiquement," pointe-t-il. "Il a lui-même parlé de son régime alimentaire, ce qui est également un domaine dans lequel le club l’aide. Le chef du club l’assiste pour ses repas, mais il n’est pas le seul à en bénéficier."

Même s’il n’a pas été décisif lors du match des Rangers face à Tottenham en Europa League (1-1) ce jeudi, Raskin a impressionné les observateurs. "Incroyable à regarder", "Le meilleur homme sur le terrain", "Excellente performance", "L’un des joueurs qui s’est le plus amélioré cette saison" : le natif de Liège a reçu de nombreux messages encourageants de fans suite à sa prestation face au club de Premier League.

"Oui, c’était bien. Je pense que le milieu de terrain a été vraiment bon, et Mohammed Diomande a joué un excellent match," pointe le joueur de 23 ans. "Toute l’équipe a été très performante, car pour récupérer le ballon ou gérer les situations, il faut être bien synchronisé partout pour faire la bonne passe."

"Si quelqu’un est un peu en retard, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c’est vraiment une excellente performance de l’équipe, et nous sommes tous vraiment contents," conclut le joueur aux médias après la rencontre, notamment au micro de la BBC écossaise.



Ce dimanche, le joueur belge fera face à un nouveau gros défi. Les Rangers affronteront le Celtic en finale de la Coupe de la Ligue. Coup d’envoi à 16h30.

“I was good but the whole team was good - to help me recover the ball you need to be on time everywhere else.”



Nico Raskin on his showing vs Spurs 🗣️https://t.co/hw4SaQWJgC pic.twitter.com/b6vQAsm1iU