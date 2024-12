Double très bonne nouvelle pour le RSC Anderlecht au moment de se rendre au Stayen

Anderlecht se déplace à Saint-Trond ce dimanche pour un match toujours piégeux. Mais pour l'occasion, les Mauves peuvent compter sur un retour... et sur Yari Verschaeren !

Après le déplacement du RSC Anderlecht au Slavia Prague, on craignait le pire pour Yari Verschaeren, sorti à la pause touché à l'épaule. Alors qu'il revenait en très bonne forme, "The Kid" semblait potentiellement devoir manquer plusieurs rencontres, voire même ne plus jouer en 2024.

Mais les résultats du scanner passé par Verschaeren dans la foulée étaient revenus avec de bonnes nouvelles : la petite déchirure subie à la clavicule était bien moins grave qu'on le craignait à Anderlecht. Restait à voir si David Hubert l'emmènerait au Stayen.

La réponse est... oui ! Yari Verschaeren fait partie des joueurs sélectionnés par le coach du Sporting pour cet STVV-Anderlecht. Peut-être ne sera-t-il cependant pas titulaire, et Hubert optera-t-il pour un entrejeu renforcé avec Leoni, Dendoncker et Rits. Notons que Tajaouart, déjà présent à Prague, est encore repris.

Devant, une autre option est de retour. Samuel Edozie est lui aussi présent, après deux semaines d'absence en raison d'une blessure à la cheville. Edozie avait manqué les deux rencontres européennes contre Porto et le Slavia.

Le onze probable :

Coosemans / N'diaye - Zanka - Simic - Foket / Leoni - Dendoncker - Rits / Amuzu - Dolberg - Dreyer