Lois Openda, encore lui ! Le Diable Rouge montre la voie à suivre pour la grande première de Vandevoordt

Le RB Leipzig s'est imposé face à l'Eintracht Francfort ce dimanche (2-1). Lois Openda a de nouveau été décisif.

Le RB Leipzig devait impérativement s'imposer ce dimanche en Bundesliga après une semaine en demi-teinte. Malgré une victoire contre Holstein Kiel le week-end précédent, le club avait essuyé une défaite frustrante en Ligue des Champions face à Aston Villa (2-3).

Lors de cette rencontre face à l'Eintracht Francfort, Leipzig a ouvert le score dès la 19ᵉ minute grâce à Benjamin Šeško. Cependant, les visiteurs ont égalisé à la 40ᵉ minute.

À la 51ᵉ, Loïs Openda est sorti de sa boîte et a permis aux siens de reprendre l’avantage. Déjà décisif en Ligue des Champions face à Aston Villa et auteur d’un but le week-end dernier, Openda confirme sa forme éclatante avec 10 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le score est resté inchangé, permettant à Maarten Vandevoordt, gardien belge titulaire pour la première fois en Bundesliga, de conserver l’avantage. Cette victoire 2-1 replace Leipzig à la 4ᵉ position en Bundesliga après une période compliquée.

En revanche, la situation reste préoccupante en Ligue des Champions où le club n’a pas encore pris le moindre point. Cette victoire en championnat offre un bol d’air aux hommes de Marco Rose, en quête de constance. Mauvaise opération pour l'Eintracht d'Arthur Theate, qui est rejoint à la 3e place par son adversaire du soir.