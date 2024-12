Boli Bolingoli est enfin de retour... et va peut-être déjà devoir faire du dépannage : "Ce serait nouveau pour moi, mais mon expérience pourrait m'aider à m'habituer"

Titulaire pour la première fois de la saison avec le Standard, Boli Bolingoli est de retour et va pouvoir légèrement soulager Ivan Leko et son casse-tête pour articuler son compartiment défensif en raison des multiples absences.

Il n'avait pas encore commencé le moindre match, cette saison. De retour de blessure, et en l'absence d'Ilay Camara, c'est Boli Bolingoli qui a arpenté le flanc gauche du Standard au Beerschot. Le cousin des frères Lukaku n'avait plus débuté une rencontre de Pro League depuis la dernière journée des Europe Play-Offs de la saison dernière, avec Malines, contre... le Standard.

"C'était important pour moi de revenir, c'était ma première titularisation. Je ne suis pas encore à 100% mais le temps de jeu va m'aider à retrouver mon niveau. Ma sortie à l'heure de jeu, c'était surtout la fatigue et les crampes, il n'y a rien de grave. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai continué à croire que je pouvais retrouver mon niveau et je me donne à fond sur le terrain, sans penser à mon passé."

Le Standard doit se montrer plus tueur

C'est dans un contexte peu évident que le joueur de 29 ans a commencé son premier match avec les Rouches. Au Beerschot et sur une pelouse difficile, Bolingoli s'est battu, mais n'a pas eu la tâche facile pour contenir Al-Sahafi & cie.

"Je pense qu'on a fait notre travail défensivement comme depuis le début de la saison. On se bat à chaque match, même au Beerschot qui est dernier. Jouer à l'extérieur n'est jamais simple, mais on s'est battu. On a gardé un point, on venait pour les trois, mais c'est toujours mieux que rien."

"Dire qu'on a souffert, c'est un grand mot. Le Beerschot a bien joué et ne nous a pas facilité la tâche, mais on doit attaquer plus et terminer nos actions. Ce sont les détails qui comptent dans ces matchs et il faut pouvoir marquer."

De retour et déjà en dépannage ?

En raison du nombre incalculable d'absences dans le secteur défensif - Hautekiet sera suspendu pour la réception de Gand - Boli Bolingoli pourrait se retrouver dans une position de défenseur central gauche face aux Buffalos. Expérimenté, l'ancien du Club de Bruges et du Celtic découvrirait alors une position qu'il ne connaît pas vraiment.

"Sur le terrain, j'essaie de prendre les jeunes avec moi et d'être un exemple pour eux. Je suis content que le respect soit là avec l'équipe, les coéquipiers et le staff. J'essaie de transmettre mon expérience acquise dans les autres clubs."

"On a tout de même une équipe stable, avec des joueurs sur le banc qui peuvent remplacer. Bates a été blessé et Hautekiet l'a remplacé, on verra qui sera le prochain mais tout le monde est prêt à jouer. Ce serait une nouvelle position pour moi, mais avec du temps à ce poste, je pourrais m'améliorer."