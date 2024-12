Brandon Mechele, le roc du Club de Bruges : "Un nez cassé ne m'arrêtera pas !"

Malgré une visite à l'hôpital après le match contre le Sporting, Brandon Mechele a de nouveau été d'une grande valeur pour le Club de Bruges dans la victoire 2-0 contre Genk.

Brandon Mechele a de nouveau réalisé une performance exceptionnelle contre Genk alors qu'il portait un masque. "En termes de vision, ça allait bien, et je suis maintenant habitué à ce masque", a-t-il dit en haussant les épaules. "Un nez cassé ne m'arrêtera pas !"

Avec Joel Ordonez, il forme depuis des mois une solide paire, et contre Genk, ils n'ont accordé que peu d'occasions. De plus, Mechele a marqué son troisième but de la saison, couronnant ainsi sa belle performance.

Après le match, il a été nommé Homme du Match. "Moi ? Pourquoi ?", a-t-il réagi modestement. Cela est surtout lié aux critiques qu'il reçoit depuis des années.

Le défenseur reste la cible de ces critiques, malgré ses performances. "Il y aura toujours des gens qui ne me considèrent pas assez bon pour le Club", a déclaré Mechele précédemment. L'analyste Hein Vanhaezebrouck a récemment noté que Mechele était souvent critiqué pour sa prise de balle, mais l'a également salué pour son importance constante pour l'équipe.

Mechele a laissé les critiques derrière lui et a une fois de plus prouvé sa valeur. Ses performances sont non seulement une réponse aux sceptiques, mais également une confirmation de son importance pour le Club de Bruges. "Je suis comme un bon vin, je m'améliore avec les années", a-t-il dit avec un sourire.