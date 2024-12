Double mauvaise nouvelle pour Genk avant le choc avec Anderlecht : les Limbourgeois sous pression

Genk se prépare pour un match crucial contre Anderlecht, mais devra le faire sans certains piliers. Mujaid Sadick est suspendu après sa cinquième carte jaune contre le Club de Bruges, et la participation de Christopher Bonsu Baah est très incertaine en raison de problèmes persistants au genou.

Il est peu de dire que cela arrive au mauvais moment pour les Limbourgeois. L'absence de Mujaid Sadick, joueur clé en défense, risque de poser problème pour Genk.

Christopher Bonsu Baah, l'un des joueurs les plus en forme de l'équipe, continue est sa blessure au genou. Il a dû renoncer dimanche dernier pendant l'échauffement. Il reste à voir s'il sera suffisamment rétabli pour le week-end.

En plus de cela, Genk doit également se passer de Yira Sor. Le Nigérian, longtemps blessé, ne sera de nouveau disponible que début de l'année prochaine au plus tôt. Cette série d'absences ne facilite pas la tâche contre Anderlecht. Les Mauves sentent l'opportunité et pourraient se rapprocher de Genk à seulement deux points en cas de victoire.

Il y a beaucoup en jeu pour Genk. Leur avantage confortable au classement s'est complètement évaporé ces dernières semaines et la pression augmente. Le Club de Bruges pourrait même dépasser Genk en cas de victoire le week-end prochain.

Le choc contre Anderlecht semble donc crucial pour reprendre le contrôle de la lutte pour le titre. Ce n'est pas la première fois que Genk traverse difficilement la période hivernale.