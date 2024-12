Très mauvaise nouvelle pour les supporters du RWDM avant le choc face à la RAAL !

Ce samedi 21 décembre, la RAAL de la Louvière accueille le RWDM au Tivoli. Cette rencontre au sommet sera soumise à des règles strictes de sécurité.

Une rencontre au sommet, idéale pour terminer l'année 2024 en beauté et lancer la seconde partie de saison. Voilà ce que nous promet le duel de samedi prochain entre la RAAL et le RWDM.

Les Loups défendront leur 2e place au classement de Challenger Pro League face aux Molenbeekois, 3e, qui ont récemment connu quelques difficultés et comptent désormais 5 unités de retard.

Malheureusement, comme l'explique La Dernière Heure, le nombre de tickets réservés pour les supporters bruxellois est de 250 maximum lors de ce déplacement.

"C'est pour des raisons de sécurité", a déclaré Thomas Gevers, Marketing & Events Officer au sein de la RAAL, à La Dernière Heure. "Cette saison, c'est la même chose pour tout le monde."

"À cause des travaux du nouveau stade, l'endroit où arrivent les supporters est réduit, ce qui ne permet pas d'accueillir plus sur ordre de police et des autorités communales." Du côté La Louvière, on attend près 3000 supporters.