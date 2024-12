Changement de plan à Bruges concernant un joueur en manque de temps de jeu ?

Ferran Jutgla n'est plus une option prioritaire au Club de Bruges, et une solution aurait pu être trouvée. Mais les Blauw & Zwart ne le braderont pas.

Bruges joue sur plusieurs fronts cette saison, avec des résultats très positifs en Pro League, en Coupe de Belgique et bien sûr en Champions League. Malgré ce calendrier très chargé, Ferran Jutgla (25 ans) a du mal à se faire une place dans la tournante de Nicky Hayen.

L'attaquant espagnol, si impressionnant la saison passée, n'a débuté que deux matchs de Jupiler Pro League - mais est un titulaire régulier en Ligue des Champions. Ses chiffres ne sont également pas probants avec 3 buts en 23 matchs - dont 2 en Croky Cup lors de sa seule apparition, et paradoxalement aucun en C1 malgré ses 5 titularisations.

Une solution aurait pu être trouvée cet hiver : la presse espagnole affirmait que le FC Séville s'intéressait à Jutgla, formé à la Masia et dont la cote en Espagne est assez haute. Mais le Nieuwsblad nous apprend ce mercredi que l'intérêt andalou aurait refroidi.

En cause, notamment, le prix demandé par Bruges, qui ne compte pas brader Jutgla et en demanderait 8 millions d'euros. À un tel prix, il y a de fortes chances que l'attaquant espagnol reste au Jan Breydel cet hiver, et Nicky Hayen ne s'en plaindra pas.

En effet, le Nieuwsblad écrit également que même en cas de départ, la direction brugeoise ne compterait pas faire de folies cet hiver et donc pas recruter d'attaquant. Et ce alors que s'il y a bien un petit souci à Bruges cette saison, c'est l'absence d'un vrai tueur devant...