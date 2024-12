Deux joueurs passés par la Belgique adoubés par une légende du football mondial

L'ancienne gloire est très impressionnée par les deux joueurs passés par la Belgique et qui brillent désormais en Eredivisie.

Marco van Basten s'est dit très impressionné par Noa Lang et Anis Hadj-Moussa, deux anciens joueurs passés par la Belgique. Selon lui, ce sont actuellement les deux meilleurs joueurs d'Eredivisie.

"Je dois dire que Hadj-Moussa est étonnamment bon, vraiment très fort et plaisant à regarder jouer. Et bien sûr, il y a l'ailier du PSV, Noa Lang, qui est capable de réaliser de très belles choses. Ces deux-là font des choses vraiment spéciales", a déclaré Van Basten pour Rondo.

Les deux joueurs évoluent cette saison en Ligue des Champions. En Eredivisie, le PSV est solide leader et semble filer vers le titre.

Avant cela, Lang a porté les couleurs du Club de Bruges de 2020 à 2023 avec brio. En 125 matches sous le maillot bleu-noir, il a inscrit 38 buts et délivré 34 passes décisives. Le joueur a ensuite rejoint le PSV pour un montant d'environ 12,5 millions d'euros.

Hadj-Moussa est passé par l'Olympic Charleroi et le Patro Eisden. L'Algérien a été transféré à Feyenoord l'été dernier. Il s'y est imposé, inscrivant pas moins de six buts et deux passes décisives en 17 matches avec les Rotterdamois.