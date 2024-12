Steven Defour critique envers un coach pourtant dans le top 6 en Pro League : "Il n'y a pas encore laissé son empreinte"

Wouter Vrancken est l'entraîneur de La Gantoise depuis quelques mois, mais tout n'est pas encore bien rodé. L'équipe a quelque peu déçu en championnat et n'a pas pu accrocher mieux qu'une 17e place en Conference League.

Que ça soit à Malines ou au Racing Genk, la patte de Wouter Vrancken était clairement visible. Cela n'est pas autant le cas depuis qu'il est l'entraîneur de La Gantoise, à la limite du top 6 en championnat et seulement 17e en Conference League après sa défaite à Larne, qui n'avait pas encore engrangé le moindre point.

Au micro de Sporza, Steven Defour, devenu analyste pour la télévision au nord du pays, a été interrogé sur les premiers mois de Wouter Vrancken avec les Buffalos. Sa réponse n'a pas été des plus tendres.

"Il n'a pas encore laissé son empreinte à Gand. Il a toujours un style de jeu clair, comme c'était le cas à Malines et à Genk. Un football beau et offensif, ce qui n'est pas encore le cas. Après le début de saison, il a changé son système pour revenir au 4-3-3 qu'il pratique actuellement."

Lors des derniers mercatos, les Buffalos ont vendu leurs meilleurs joueurs pour revenir avec un effectif plus jeune. Toutefois, les Gantois ne veulent plus se passer des Play-Offs 1 et, au vu de la situation, prendre des points, peu importe la manière, est le plus important.

"Gand est-il en avance ? Si vous regardez les choses positivement, on ne les attendait peut-être pas à ce niveau. Mais avec un œil plus critique, ils sont moins bien que la saison dernière. Ils se donnent 18 mois et 3 mercatos pour revenir au sommet" analysant, pour sa part, Gert Verheyen.