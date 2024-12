Être l'attaquant du Standard défensif d'Ivan Leko, c'est frustrant ? Andi Zeqiri évoque son rôle, sa relation avec les supporters et l'envie de revanche avant d'affronter Gand

Les attaquants du Standard n'ont pas la tâche facile dans le système de jeu d'Ivan Leko. Andi Zeqiri évoquait son rôle avant la réception de La Gantoise, et l'état d'esprit revanchard qui anime les Rouches depuis le match aller.

Pour Andi Zeqiri, évoluer dans un tel Standard n'est pas évident. Ivan Leko a mis en place un plan de jeu défensif, qui ne permet pas aux attaquants de multiplier les occasions. Sur la pelouse du Beerschot, le week-end dernier, le meilleur buteur des Rouches a beaucoup couru, s'est battu, pour ne se procurer, au final, pratiquement aucune occasion. En conférence de presse, ce vendredi, le Suisse revenait sur la frustration qu'une telle mise en place pourrait engendrer, et plus globalement sur le partage au stade olympique d'Anvers.

"En regardant le résultat et l'environnement, je me suis dit qu'on avait pris un bon point. On savait que ce serait un match difficile. Mais personnellement, j'étais un petit peu déçu. En tant qu'attaquant, on veut marquer, créer des occasions et on n'en a pas eu beaucoup. Mais au final, ce point n'était pas si mauvais."

C'est parfois frustrant, mais il faut penser à l'équipe pour s'illustrer"

"Le football est d'abord un sport collectif, il faut penser à l'équipe pour s'illustrer. Je dois donc premièrement écouter les consignes avant de m'illustrer et montrer de quoi je suis capable. On prépare un plan pendant la semaine et je ne me pose pas trop de questions, j'espère juste que le plan nous permettra de gagner le week-end. On a peu d'occasions, mais c'est à nous d'être malins, sentir les coups et se donner. Ça a payé quelques fois, chaque match à sa propre histoire et il faut surtout se préparer et se mettre dans les meilleures conditions."

Un plan de jeu et un partage décevant chez la lanterne rouge qui n'a pas empêché le 12e homme d'applaudir ses joueurs, comme chaque semaine, au coup de sifflet final. Andi Zeqiri, comme tout le monde, le sait : au Standard, ça ne s'est pas toujours passé comme ça.

"Puisque je parle français, je peux communiquer avec les supporters. Je les ai remerciés pour leur soutien en leur disant qu'on aura besoin d'eux jusqu'à la fin. On doit rester uni pour aller chercher les résultats, que ça soit un point ou trois. On progresse chaque jour et on doit montrer cette image positive."

Laver l'affront du match aller

Une image positive qui n'est pas toujours facile à montrer dans un contexte de blessures si compliqué. Contre La Gantoise, Ivan Leko devra aligner une huitième charnière centrale différente en l'absence d'Ibe Hautekiet, suspendu, tandis qu'Andi Zeqiri a perdu sa meilleure source d'approvisionnement, Ilay Camara, encore incertain. Mais dans la tête des joueurs du Standard, comme dans celle d'Ivan Leko, l'esprit de revanche est bien présent.

"Un mauvais souvenir du match aller, on était passé à côté. Il faudra montrer une réaction, j'accepte de ne pas avoir été bon là-bas, mais il faudra montrer de quoi on est capable. Le coach nous a parlé de l'importance du mois de décembre pour la suite de la saison et on affrontera des adversaires proches de nous. Il ne faut pas se mettre plus de pression que ça, essayer de performer en ne regardant que nous-mêmes pour gagner ces matchs importants au championnat."