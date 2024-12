Anthony Moris surprend : "Certains se bagarrent à l'entraînement..."

L'Union Saint-Gilloise s'est bien reprise après un début de saison difficile. Le groupe semble être plus soudé.

Du moins, si l'on en croit les dires du gardien et capitaine unioniste, Anthony Moris. Ce dernier s'est exprimé au micro de la RTBF.

Il revient d'abord sur le début de saison poussif de l'Union. "La magie a pris les trois saisons précédentes, avec des résultats... qui nous surprenaient nous-mêmes ! Les succès étaient trop faciles et, du coup, on s’est moins fait violence."

"Cette saison, on a eu du mal à marquer mais le contenu était là : les stats prouvent qu’on méritait 7 ou 8 points de plus", continue-t-il.

Il a ensuite parlé de la vie du groupe, qui semble s'être aussi soudé dans cette adversité. "Le principal était de créer une cohésion au vestiaire et sur le terrain, et maintenant on y est, au prix d’un gros travail avec les nouveaux. On a maintenant retrouvé cet esprit Union", a-t-il continué.

"On ne gagne pas un match avec 11 agneaux. Mais on ne fait de mal à personne physiquement : personne n'est sorti sur civière suite à un tacle d'un de chez nous (...) A l’entraînement, on se chauffe et on se bagarre parfois : c’est dans tous les clubs pareils, c’est le signe que le groupe vit. Mais sans en venir aux mains, hein !"