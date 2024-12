"On n'en parle pas beaucoup" : Leandro Trossard se confie sur sa situation à Arsenal

Leandro Trossard s'amuse sous les couleurs des Gunners. L'ailier belge se livre sur son excellent début de saison et son rôle grandissant au sein de l'équipe.

Leandro Trossard s'est confié au micro de Play Sports. Le Diable Rouge s'exprime sur plusieurs sujets, notamment la mauvaise forme actuelle de Manchester City ainsi que la gestion de son temps de jeu.

"Je pense que Manchester City n’est pas hors de la course, pour être honnête. Tout le monde traverse des périodes où l’on perd des points," explique Trossard.

Il a ensuite évoqué la réussite des Gunners sur les phases arrêtées cette saison : "C’est une grande arme pour nous. Parfois, il est difficile de marquer en jeu ouvert, car certaines équipes défendent très bien contre nous et savent où se trouvent les dangers. C’est donc à nous de provoquer un maximum de situations de phases arrêtées, comme des corners ou des coups francs. On sait que, à tout moment, un but peut débloquer le match."

On n’en parle pas beaucoup

Trossard a également souligné l’importance du travail de leur entraîneur : "Notre coach est un spécialiste des phases arrêtées. Il nous fait beaucoup travailler là-dessus avec un grand sens du détail. Il nous donne les consignes, et c’est à nous de les appliquer."

Le natif de Maasmechelen est également revenu sur la gestion de son temps de jeu :"Ça se fait naturellement. On n’en parle pas beaucoup. Avec tous les matchs qu’il y a, c’est normal. On a des joueurs capables de débuter et de faire la différence à chaque poste."