"C'est une zone à risque pour lui" : Sébastien Pocognoli donne des nouvelles de Sofiane Boufal et annonce un retour probable dans l'effectif saint-gillois pour affronter Anderlecht

Sébastien Pocognoli donne des nouvelles de la blessure de Sofiane Boufal et évoque le retour de Kevin Rodriguez.

Sorti sur blessure face à l'Antwerp, le 29 mars dernier, Sofiane Boufal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers. Un peu plus de dix jours plus tard, qu'en est-il de son état de forme ? Le joueur a passé des examens en début de semaine.

"Il est dans la continuité de ce qu’on avait diagnostiqué," dévoile Sébastien Pocognoli, cité par Le Soir. "Il est touché à un endroit où il avait déjà été blessé par le passé. C’est une zone à risque pour lui."

Mais alors, connaît-on la date de son retour ? La réponse de Pocognoli : "Difficile de savoir quand il pourra être à 100%. Car être à 95% en Playoffs, cela ne va pas. C’est une course contre la montre car on sait qu’il ne reste plus beaucoup de temps d’ici à la fin de la saison. On refera le point dans deux semaines pour savoir s’il est sur du court ou du moyen terme."

Quoi qu'il en soit, c'est sans le Marocain que les Unionistes devront affronter Anderlecht au Stade Marien ce samedi soir. Cette absence devrait d'ailleurs permettre à l'ex-mauve Anouar Ait El Hadj d'obtenir du temps de jeu dans cette rencontre dont le coup d'envoi sera donné à 20h45.

Kevin Rodriguez de retour ?

En ce qui concerne le reste des joueurs, il n'y a pas grand-chose à signaler, si ce n'est le retour probable de Kevin Rodriguez. "Il s’est entraîné les trois derniers jours avec le groupe. Il n’a pas perdu énormément de rythme de match, mais il est un peu en décalage par rapport à ses coéquipiers," explique Pocognoli.