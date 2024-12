🎥 L'égalisation de Bruges à l'Union devait-elle être validée ? Le département des arbitres tranche sans hésiter

Christos Tzolis a-t-il touché deux fois le ballon sur son coup-franc amenant l'égalisation de Bruges à l'Union ? C'est là que se définit toute la validité du but Blauw & Zwart.

L'Union pensait avoir fait le plus dur, à l'heure de jeu, en doublant la mise face au Club de Bruges grâce au but contre son camp de son ancien joueur, Casper Nielsen.

Pleins de résilience, les Blauw & Zwart sont toutefois revenus dans le match, avec une égalisation qui a soulevé quelques questions. Était-elle valable, cette action partant du coup-franc de Tzolis jusqu'au but de Nilsson ?

Ce n'est, cette fois, pas une faute ou un hors-jeu qui a été analysé par le VAR et le représentant du département des arbitres, Jonathan Lardot, mais bien une éventuelle double touche de Christos Tzolis sur le coup-franc.

L'égalisation de Bruges à l'Union était bien valable

Dans son rapport hebdomadaire, Lardot s'est exprimé. "On ne peut pas définir avec certitude qu'il a touché deux fois le ballon. Il n'y a donc pas de raison d'annuler le but." Selon lui, le VAR a donc pris la décision parfaite sur cette action. Valider le but, et ne pas appeler Lawrence Visser pour vérifier.

"C'est oui ou non. Ou il y a double touche, ou il n'y a pas. C'est comme pour un hors-jeu, de manière générale, ça ne nécessite donc pas que l'arbitre se fasse son propre avis." C'est donc la bonne décision qui a été prise, et c'est tant mieux pour l'équité de la compétition. Noah Sadiki, par contre, n'était pas de cet avis (lire ici).