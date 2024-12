🎥 Même quand il ne le fait pas exprès, Noa Lang parvient à se faire remarquer lors de son but...avant de savourer sa revanche avec un ancien de Pro League

Le PSV a battu Feyenoord 3-0 hier. Noa Lang avait le sourire aprĂšs la rencontre.

Il se passe toujours quelque chose lors des matchs entre le PSV et Feyenoord, un classique du football néerlandais entre deux clubs qui ne s'apprécient guère. Hier, l'équipe d'Eindhoven a renforcé sa suprématie en s'imposant 3-0 contre les troupes de Brian Priske.

Noa Lang a mis les siens sur les bons rails en ouvrant le score, bien servi au premier poteau par Ivan Perisic. Sa reprise était décidée, mais les supporters ne s'attendaient tout de même pas à ce qu'elle décroche le filet tendu derrière le but.

Il n'a rien perdu de son côté showman

Pour faire encore un peu plus monter la température, le Néerlandais est allé célébrer devant ses supporters en brandissant le drapeau de corner. De quoi rappeler la célébration de Romelu Lukaku ? Il avait surtout celle de Cyriel Dessers en tête.

Au-delà de leurs affrontements passés en Pro League à l'occasion des matchs entre le Club de Bruges et Genk, Lang avait en tête cette provocation de Dessers qui avait nargué les supporters du PSV lorsqu'il avait inscrit le but du 0-4 il y a trois ans, du temps où il évoluait à Feyenoord.

Noa Lang kopieert juichen Cyriel Dessers bij 1-0 PSV:



"Ik houd een beetje van plagen" đŸ€­ — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2024

Noa Lang a donc voulu boucler la boucle en faisant de même. Luuk De Jong et Mailk Tilman ont ensuite conforté la victoire, le PSV conserve ainsi six points d'avance sur l'Ajax en tête de l'Eredivisie. On notera que Johan Bakayoko est resté sur le banc pendant toute la rencontre.