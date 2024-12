Kostas Karetsas Diable Rouge ? L'Union belge a lancé les grandes manœuvres !

Kostas Karetsas, c'est le nom de la nouvelle pépite que tout le monde s'arrache en Belgique. Le jeune joueur de Genk pourrait cependant échapper à notre équipe nationale.

Kostas Karetsas s'est illustré ce dimanche lors de la victoire de Genk, en marquant son premier but professionnel face au RSC Anderlecht, son ancienne équipe.

Le jeune joueur de 17 ans est un talent brut, et s'attire de très nombreux regards. Il fait l'objet d'une lutte acharnée entre les sélections belge et grecque.

Né en Belgique et ayant joué chez les équipes de jeunes belges, Karetsas est également sélectionnable par les A de la Grèce. Comme l'explique Het Laatste Nieuws, l'Union belge ne compte pas laisser partir le natif de Genk.

Vincent Mannaert, le nouveau directeur sportif de l'Union belge, aurait en effet contacté la famille du joueur. Il aimerait démarrer les négociations.

Questionné à ce sujet, Karetsas a préféré ne pas répondre. "Non, merci, je n’ai pas besoin qu’on me pose de nouvelles questions sur mon choix en équipe nationale."