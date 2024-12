Francis Amuzu va animer le marché des transferts : la stratégie d'Anderlecht mise en lumière

Anderlecht semble prêt à renforcer son effectif pour la prochaine saison, avec une arrivée prometteuse en vue. Le club belge s'intéresse à César Huerta (24 ans).

Huerta s’est imposé comme un joueur dynamique et efficace à Pumas, où il a inscrit 20 buts et délivré 15 passes décisives en 87 matchs. Doté d’une technique raffinée, d’une grande vitesse et d’un sens aigu du but, il représente un profil particulièrement attractif pour Anderlecht.

Amuzu sur le départ

Le contrat de Huerta expire en juin 2025, et bien que sa valeur marchande soit estimée à six millions d’euros, Anderlecht pourrait conclure un transfert dès janvier pour une somme avoisinant les deux millions d’euros. Cela permettrait au club de devancer d’autres prétendants, notamment Osasuna, un club de La Liga également intéressé.

Bien que le flanc gauche ne soit pas la priorité actuelle d’Anderlecht – avec Samuel Edozie, Francis Amuzu et Nilson Angulo déjà présents – l’arrivée de Huerta s’inscrirait dans une logique d’anticipation.

Edozie, prêté par Southampton, ne prolongera pas son séjour à Bruxelles, et le départ d’Amuzu semble désormais inévitable. Ce dernier, dont le salaire pèse lourd sur le budget du club au regard de son temps de jeu limité, est destiné à être vendu. Anderlecht pourrait prolonger son contrat d’un an pour mieux préparer sa vente, son bail actuel expirant en 2025.

Un atout polyvalent

Recruter Huerta dès janvier permettrait à Anderlecht de compenser les départs probables d’Edozie et d’Amuzu, tout en renforçant la créativité et la profondeur de son attaque sur le flanc gauche.

Bien que la priorité du club reste de recruter un défenseur, cela n’exclut pas l’arrivée de Huerta. Une telle opportunité est difficile à ignorer, d’autant plus que l’ailier mexicain peut également évoluer sur le flanc droit, offrant une polyvalence précieuse pour l’équipe.