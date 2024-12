Des buts, du spectacle et des erreurs, mais pas de vainqueur entre l'Antwerp et Genk

Dans le premier choc de ce Boxing Day, l'Antwerp et Genk se sont quittés dos à dos au terme d'une rencontre animée. Gyrano Kerk a inscrit un doublé, Tolu Arokodare aussi.

C'était la première grosse affiche de cette 20e journée de Pro League. L'Antwerp recevait Genk au Bosuil, ce jeudi, avec l'intention de monter virtuellement sur le podium en cas de victoire.

C'est d'ailleurs le Great Old qui a pris les commandes. Sur un centre d'Odoi, Gyrano Kerk est laissé complètement seul dans le rectangle. Hendrik Van Crombrugge n'est cependant pas tout blanc, et l'Antwerp prend la main (1-0, 9e).

Un but accompagné de deux erreurs, mais immédiatement rattrapé. Presque sur l'action suivante, Steuckers est lancé dans la profondeur, sur le côté droit. Toby Alderweireld manque totalement son intervention et surprend même Arokodare, qui parvient cependant à tromper Lammens pour égaliser dans la foulée (1-1, 12e).

On ne s'est pas ennuyé au Bosuil

Cette rencontre est lancée, et ce n'est pas fini. Le rythme et l'intensité sont présents, les quelques erreurs techniques permettent aux occasions d'exister. Sur un service de Chery, Gyrano Kerk passe devant El Ouahdi, qui se loupe, et trompe Van Crombrugge pour la deuxième fois. Une demi-heure, trois buts (2-1, 32e).

Cette fois, l'Antwerp ne veut évidemment pas faire la même erreur et essaye de fermer un petit peu plus le jeu. Ça marche, jusqu'au service d'Adedeji-Sternberg pour Tolu, dans le rectangle, qui égalise pour la deuxième fois. Le géant nigérian, avec 13 buts, est le seul meilleur buteur du championnat (2-2, 51e).

Malgré de dernières occasions, des deux côtés, le score n'a plus évolué. Partage entre l'Antwerp qui laisse la possibilité au trio de tête de s'envoler et Genk, qui pourrait voir le Club de Bruges se rapprocher à une petite longueur. Des buts, des erreurs, du spectacle, mais aucune équipe ne quittera le Bosuil très heureuse, ce jeudi.