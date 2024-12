"Il doit envisager une bouffée d'air frais" : départ en vue pour cette pépite du Club de Bruges ?

Barré par la concurrence, Kyriani Sabbe devrait envisager un prêt au mois de janvier, selon l'ancien Brugeois Birger Maertens. Sauf si Maxim De Cuyper vient à s'en aller...

Le Club de Bruges affronte, au moment d'écrire ces lignes, Westerlo. Une rencontre pour laquelle Maxim De Cuyper, qui avait été prêté par les Blauw & Zwart en Campine, n'est pas disponible.

"Son prêt à Westerlo a été le meilleur choix de sa carrière. Il était déjà bon, mais il s'est encore amélioré au Kuipje", note l'ancien défenseur central du Club de Bruges, Birger Maertens, dans le Nieuwsblad.

Aujourd'hui, un autre latéral du Club de Bruges se retrouve dans une situation presque identique. Le même procédé pourrait voir le jour, d'autant que Westerlo devrait perdre Reynolds prochainement.

"Kyriani Sabbe est dans une situation semblable à celle de Maxim De Cuyper lors de son départ à Westerlo. Je pense qu'il devrait aussi envisager de prendre une bouffée d'air frais."

Il faudra cependant voir la situation de Maxim De Cuyper, cité sur le départ avec de plus en plus d'insistance. "S'il part cet hiver, Sabbe doit rester. Sinon, un prêt à Westerlo ne serait pas une mauvaise chose. Sabbe a, certes, les qualités pour le Club, mais Joaquin Seys est vraiment au top. Et après De Cuyper, il y a encore Bjorn Meijer", a conclu Birger Maertens.