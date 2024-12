Une offre de 30 millions sur la table pour un Diable Rouge ? "C'est étonnant, il est très décevant"

Johan Bakayoko jouit d'un intérêt fort de Newcastle, qui surprend un petit peu Rafael Van der Vaart. Le Diable Rouge ne preste plus au même niveau que la saison dernière.

Cette année encore, le PSV Eindhoven trône au sommet de l'Eredivisie. Plusieurs joueurs du noyau jouissent de l'intérêt de puissances étrangères, dont Johan Bakayoko.

On pensait d'ailleurs que le Diable Rouge partirait l'été dernier, après une saison de haute voltige. Il est cependant resté pour confirmer, mais pourrait toujours s'en aller en janvier.

La presse britannique évoque avec insistance un intérêt de Newcastle, qui aurait déjà déposé 30 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. L'écart entre l'offre et la demande est toutefois encore grand, car le PSV voudrait un montant avoisinant les 50 millions d'euros.

Johan Bakayoko peine à confirmer au PSV, malgré les rumeurs de transfert

Même si, à Eindhoven, on se rend compte que le montant est très conséquent, surtout compte tenu de ce que montre actuellement notre compatriote. Devenu analyste, Rafael van der Vaart estime que Johan Bakayoko est la plus grosse déception du début de saison, au PSV.

"C'est une équipe impressionnante. Une équipe avec beaucoup de qualité individuelle et un joli style de jeu. J'apprécie énormément Noa Lang, même Ricardo Pepi est le joueur qui a le plus progressé. L'équipe ne peut plus se passer de lui."

Et puis, les points négatifs. "Johan Bakayoko est très décevant, le prix demandé par le PSV est étonnant. On dirait que sa vitesse a baissé, il ne peut plus dépasser son opposant direct. Sa fraîcheur a disparu depuis un moment", a conclu l'ancien international néerlandais. En 21 matchs, toutes compétitions confondues, l'ailier droit de 21 ans a inscrit six buts et délivré trois passes décisives.