Des vacances qui n'en ont que le nom ? Le programme strict fixé par Ivan Leko pour la reprise

Le Standard a bouclé 2024 avec un match nul à Malines. Les joueurs vont pouvoir souffler...mais pas pour très longtemps.

Cette année, il est difficile de parler de trêve pour la D1A. La dernière journée de Pro League se finit à peine que les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique reprendront dès le 7 janvier.

Bien qu'éliminé par Genk au tour précédent, le Standard ne reprendra pas beaucoup plus tard, avec la réception de Courtrai le vendredi 10 janvier.

Autant dire qu'il faudra savourer les quelques jours de repos, ils ne seront pas nombreux. Ivan Leko et son staff ont en effet fixé la reprise des entraînements au 3 janvier. Que faire sur un laps de temps si réduit par rapport à l'habitude ? Chaque joueur a son programme.

Une décompression disciplinée

"Je rentre quand même en Irlande du Nord pour voir ma famille et mes amis. On ne les voit pas souvent quand on ne joue pas dans son pays. Je sens que mon corps a besoin de repos. Les matches sont intenses, tout comme les séances d'entraînement. Cette période plus calme fera du bien à tout le monde" confie Isaac Price à nos confrères de La Dernière Heure.

Ibe Hautekiet veut lui aussi profiter un minimum : "Trois joueurs dans le fauteuil et trois jours de course. C'est quand même possible de partir en city-trip. Tu peux courir à l'étranger, ce n'est pas un problème" sourie-t-il.