Le cadeau de Noël, à Anderlecht, s'appelait Thorgan Hazard : "Je suis revenu après 8 mois, certains mettent plus d'un an"

Un retour qui fait du bien, mais qui n'était pas celui escompté. Après huit longs mois, Thorgan Hazard a joué une demi-heure avec Anderlecht, contre Dender. La rencontre de ce vendredi a, une nouvelle fois, montré qu'il sera crucial dans la seconde partie de saison des Mauves.

Huit longs mois. Monté à l'heure de jeu, Thorgan Hazard a disputé son premier match officiel de la saison, contre Dender. Le joueur de 31 ans n'a cependant pas eu droit au retour escompté.

"Je suis content d'être de retour, mais évidemment déçu de mal finir l'année. Je suis revenu après huit mois, certains mettent plus d'un an à faire leur retour. J'ai travaillé dur pour arriver là, mais il est clair que j'ai encore besoin de temps pour montrer la meilleure version de moi-même", a-t-il déclaré au micro de DAZN, ce vendredi.

Il n'y en a eu que pour Dender après le repos

Dès les dix premières minutes, le promu avait ouvert la marque au Lotto Park. Et malgré les très jolis buts de Verschaeren et Dreyer, Anderlecht a livré une seconde période indigne de son rang.

"On a mal commencé le match, Dender a mieux combiné et s'est créé des occasions. Ils faisaient trop ce qu'ils voulaient. On est quand-même revenu dans le match en marquant deux buts, mais quand tu mènes 2-1 à domicile, tu dois pouvoir l'emporter. En seconde période, on a perdu nos moyens."

"Il n'y avait plus aucun équilibre dans l'équipe. C'est dommage, car on aurait pu faire une belle opération au classement en battant Dender", a conclu Thorgan Hazard, qui a vu le RSCA reculer à huit longueurs du Club de Bruges, toujours dauphin de Genk.