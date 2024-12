Le capitaine de retour après deux mois à l'infirmerie : "L'entraîneur précédent avait mal communiqué"

Son retour a fait moins de bruit que celui de Thorgan Hazard, mais Mathieu Maertens a lui aussi rejoué pour le dernier match de 2024. Un soulagement pour Louvain.

Mathieu Maertens a malheureusement une certaine expérience en ce qui concerne les blessures. Cette fois, il lui a fallu deux mois pour revenir : "Il faut toujours un certain temps pour qu'une déchirure aux ischio-jambiers guérisse. Je suis heureux d'être de retour et d'entamer une nouvelle saison".

Le capitaine louvaniste ne pense pas aux vacances : "Je vais fêter le Nouvel An tranquillement. Le groupe prendra des vacances, mais je continuerai à m'entraîner individuellement, car j'ai encore du retard. Ewoud Pletinckx et Thibaut Vlietinck sont également dans cette situation. Je recevrai également un programme individuel pour travailler à la maison. C'est maintenant que le rythme des matches compte. Pour l'instant, je ne me suis entraîné que deux fois avec le groupe".

Déjà le relais de Chris Coleman

Malgré tout, il est entré en jeu pour les toutes dernières minutes du match contre le Beerschot. "J'avais convenu avec l'entraîneur que je jouerais au maximum dix ou quinze minutes. Je suis heureux d'avoir pu entrer en jeu. Cela me fait du bien et me stimule. Les supporters scandent alors votre nom. Cela fait quelque chose. C'était un bon moment pour moi de revenir sur le terrain, même si ce n'était pas pour longtemps".

"Mathieu est une grande personnalité", le décrit son entraîneur Chris Coleman, en faisant l'éloge de son capitaine. "Je l'ai peut-être fait revenir une semaine plus tôt que prévu, mais il faut parfois prendre des risques. J'ai pensé que nous pourrions avoir besoin de son expérience et de son intelligence de jeu dans les dix dernières minutes. C'est une victoire en soi de le voir revenir sur le terrain".

Quoiqu'il en soit, la situation semble déjà mieux gérée que par Oscar Garcia : "L'entraîneur précédent avait mal communiqué en disant que je serais absent pendant un mois. Avec cette blessure, c'était à tous les coups une absence de deux mois". Volià en tout cas un retour de poids pour la deuxième partie de saison des Louvanistes.