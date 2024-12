🎥 Quand Copa Boubacar faisait s'arracher les cheveux à Peter Maes en allant marquer : "Si le peuple décide, tu le fais"

Copa Boubacar restera à jamais un personnage à part de notre football. Notamment lorsqu'il a décidé de lui-même tirer un penalty.

Avec ses 345 matchs de Pro League, Copa Boubacar fait partie des rares gardiens de notre championnat à avoir fait trembler les filets lors d'un match officiel. Mais contrairement aux autres (comme Silvio Proto ou Arnaud Bodart), le portier ivoirien l'a fait contre l'avis de son coach.

C'était lors d'une soirée de mars 2012 face à Westerlo. Lokeren alignait encore des joueurs tels qu'Hamdi Harbaoui ou Jérémy Taravel, Ivan Leko et Laurens De Bock étaient sur le banc.

Lokeren en roue libre

L'équipe menait déjà 3-0 après une demi-heure face à des Campinois à la ramasse. Il ne pouvait plus rien arriver de fâcheux. Alors quand l'arbitre a sifflé penalty pour les locaux à l'heure de jeu, tout Daknam s'est manifesté pour que Copa Boubacar le tire et s'invite à la fête.

"Je voulais le faire, mais Peter Maes a dit non. Je suis parti de mon but, je ne l'ai pas écouté, il était fou furieux. Mais quand le peuple, quand les supporters décident de quelque chose, tu le fais" se marre-t-il.

ūü§£ | Quand tout le stade veut que le gardien tire le penalty, mais que l'entraîneur ne veut pas. ūüߧ pic.twitter.com/CzdiwPsi9G — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 29, 2024

Autant dire que Copa avait la pression au moment de botter le penalty. Mais il n'a pas tremblé et a pris le gardien adverse à contre-pied pour inscrire le 4-0. Il fallait avoir du cran vu le caractère tempétueux de Peter Maes. Mais ce n'était finalement rien comparé à la pression qui entourera son tir au but victorieux pour offrir la CAN à la Côte d'Ivoire trois ans plus tard.