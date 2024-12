Le nouveau défi de Sergio Conceiçao se dessine : de retour en Lombardie par la grande porte

C'est officiel : Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur de l'AC Milan. Son licenciement n'a pas étonné, et son successeur semble déjà connu : Sergio Conceiçao devrait remplacer son compatriote, avec un énorme défi devant lui.

Quelle différence peuvent faire quelques semaines ! Début décembre, Sergio Conceiçao, libre depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat au FC Porto, était considéré comme le candidat n°1 pour reprendre... le FC Nantes, alors 17e de Ligue 1. Une rumeur qui sentait bon la nostalgie : en 2016, déjà, le Portugais arrivait à la tête de Canaris bien mal embarqués et les sauvait de la descente.

Comment expliquer qu'un entraîneur de la trempe de Conceiçao, qui a remporté 11 trophées en 7 ans à la tête du FC Porto, se retrouve cité chez le 17e de Ligue 1 ? C'est bien sûr la relation forte entre Waldemar Kita, président nantais, et son ex-entraîneur qui rendait l'information plausible. Mais si loyal et romantique que soit l'ancien Rouche, il est aussi conscient de ses qualités et du risque qu'il prendrait, après 6 mois d'arrêt, à reprendre un Nantes dans l'ornière. On ne parle même pas d'un pas en arrière, mais de trois à ce stade.

Fonseca viré : c'était prévu depuis longtemps

Sergio Conceiçao a donc dit non à un retour à ses premières amours, en attente d'une nouvelle opportunité. Et il y a fort à parier qu'il savait qu'elle arriverait. Dès début décembre, on savait en effet que la situation de Paulo Fonseca à l'AC Milan était pour le moins bancale.

Le match nul de ce week-end contre la Roma n'aura même pas été "la goutte d'eau" pour la direction milanaise : comme le précise Guillaume Maillard-Pacini, journaliste suiveur de la Serie A pour Eurosport, "tout le monde" à Milan savait depuis longtemps que Fonseca serait débarqué quel que soit le résultat du match.

Paulo Fonseca a tout de même respecté ses obligations médiatiques après la rencontre, et l'officialisation n'est tombée que ce lundi matin : le Portugais prend la porte. Sergio Conceiçao, lui, pourrait être annoncé avant même le Nouvel An : il arriverait ce 31 décembre à Milan et signera un contrat d'abord de 6 mois, avec option pour la saison prochaine si les résultats suivent.

Des débuts face à son fils, la colère des supporters intéristes ?

Sergio Conceiçao relève donc peut-être le plus grand défi de sa carrière à ce stade. En effet, le FC Porto a beau être un géant du football portugais, l'aura de l'AC Milan est incomparable - et le double entraîneur de l'année en Liga portugaise entraînera coachera pour la première fois en Italie, où il a passé la majeure partie de sa carrière.

Seule ombre au tableau : Conceiçao, qu'on tient pour quelqu'un de très loyal et attaché à ses couleurs, rejoint... le rival de l'Inter Milan, où il a joué plus de 150 matchs. Certes, ses plus grands succès italiens étaient sous le maillot de la Lazio (Coupe d'Europe en 1999, Serie A en 2000), mais les supporters nerazzurri l'appréciaient également.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de savoir quel accueil son ancien public lui réservera, puisque le derby de la Madonnina est prévu pour le 2 février prochain. Mais avant cela, un autre match très particulier est au programme pour Sergio Conceiçao. Son tout premier à la tête de l'AC Milan sera en effet dès ce vendredi 3 janvier, en demi-finale de la Coupe d'Italie, face à la Juventus... où évolue son fils Francisco.