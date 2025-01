Bruges au-dessus de Genk, Anderlecht en surrégime et quelques grosses surprises: que disent les "Expected Points" pour commencer 2025 ?

On connaissait le concept d'Expected Goals ; récemment, celui d'Expected Points a été lancé. Il présente un classement assez différent pour lancer l'année nouvelle.

Anderlecht, le Club Bruges, l'Union, l'Antwerp, La Gantoise et Genk ont commencé la saison de manière mitigée. À mi-chemin de la compétition, la situation a bien changé, notamment avec un Genk qui a laissé une très forte impression, tout comme Anderlecht et surtout le Club de Bruges qui se débrouillent bien et complètent le podium.

Mais en ce qui concerne les expected points, la différence est assez significative après deux tiers de la saison régulière. Les XP, c'est ce que les équipes auraient "dû" prendre comme points si elles avaient été proches de leur moyenne d'Expected Goals et de buts encaissés.

Le Club de Bruges en tête selon l'XP

Le Club Bruges serait alors en tête de la Jupiler Pro League. Ils totaliseraient 40 points, soit un de moins que la réalité. Mais c'est Genk qui se retrouverait avec seulement 38 points, soit quatre de moins que leur total actuel.

L'Union Saint-Gilloise serait quant à elle troisième, ayant "perdu" 5 points de plus qu'elle le méritait. Une preuve que quand on évoquait une USG "méritant" mieux après ses défaites ou partages, c'était plus qu'une impression. , étant donné qu'ils ont déjà perdu cinq points de plus qu'ils n'en méritaient. En temps normal, ils devraient avoir 36 points.

La surprise, c'est cependant pour les deux dernières équipes du top 5 :Charleroi et OHL seraient en effet respectivement 4e et 5e, et en position de force. Quand on pense au fait que les Zèbres regardaient récemment dans le rétroviseur...

Anderlecht et l'Antwerp se retrouveraient respectivement à la sixième et septième place, selon ce système, ce qui est assez surprenant. Après le top 3, on trouve un grand peloton d'équipes avec 29 points ou moins. La Gantoise se retrouve même... douzième en termes de nombre de points attendus.

On remarque surtout que le nombre de buts encaissés par toutes ces équipes devrait être beaucoup plus élevé. Il n'est donc pas surprenant que Colin Coosemans et Davy Roef soient les deux meilleurs portiers de Pro League, puisqu'ils ont maintes fois sauvé les Mauves comme les Buffalos.

En bas du classement, le Beerschot resterait toujours dernier, mais l'écart avec les équipes au-dessus de la lanterne rouge serait beaucoup moins important.

Football Xg a dressé un tableau complet de la manière dont la compétition belge devrait se présenter actuellement.