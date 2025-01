Deux très jeunes talents en test au RWDM durant le stage hivernal

Le RWDM prépare la reprise, prévue pour le 11 janvier face au FC Liège. Deux jeunes talents accompagnent le club en stage.

C'est la trêve (et elle est plus longue en Challenger Pro League qu'en D1A), mais on ne chôme pas au RWDM. Alors que les joueurs sont partis en stage hivernal (en Belgique) en ce début d'année 2025, deux jeunes talents venus de loin ont accompagné les hommes de Yannick Ferrera.

En effet, Sudpresse nous informe que Victor Barbosa (17 ans), milieu offensif brésilien du Auckland United FC ayant également la nationalité néo-zélandaise, et Sfiso Timba (18 ans), défenseur central sud-africain de Kaizer Chiefs, ont accompagné le RWDM en stage.

Barbosa a intégré le noyau A d'Auckand l'été passé, tandis que Timba attend toujours son heure avec l'équipe A de Kaizer Chiefs.

Le RWDM a également officialisé en ce début d'année le retour de prêt de Mickaël Biron, qui était parti à OHL mais ne s'y est pas imposé. Il devra aider les Molenbeekois à aller chercher la montée en D1A.