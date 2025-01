Anderlecht rend un bel hommage à Van Binst, "unique en son genre"

Le football belge pleure Gilbert Van Binst, décédé ce jeudi à l'âge de 73 ans. Le RSC Anderlecht, club dont il a été capitaine et avec lequel il a remporté 4 titres européens, lui a rendu un bel hommage.

"Gille" Van Binst était bien sûr une légende absolue du RSC Anderlecht, où il a passé le plus clair de sa carrière et a remporté quatre titres européens, devenant une véritable légende à la fois du Parc Astrid et du football belge.

Sans surprise, le RSC Anderlecht lui a rendu un hommage vibrant. Van Binst a en effet remporté deux titres de champion de Belgique (1972, 1974) mais surtout quatre titres européens avec le Sporting, à savoir deux Coupes d'Europe des Vainqueurs de Coupe et deux Supercoupes en 1976 et 1978.

"Intraitable sur le côté droit de la défense, Gille aura disputé 262 rencontres pour le RSC Anderlecht. Durant cette période, il remporte deux titres, quatre coupes de Belgique et deux Supercoupes d’Europe. Il joue également un rôle clé dans les deux Coupes des vainqueurs de coupe européennes glanées par le Sporting", écrit le RSC Anderlecht sur ses réseaux.

"En 1976, il soulève la Coupe en tant que capitaine lors de la finale légendaire remportée contre West Ham. En Coupe d'Europe, en 1978, contre l'Austria Vienne, il se partage les buts avec une autre légende lors de la victoire 4-0 : deux pour lui, deux pour Robbie (Rensenbrink)".

"Gille était unique dans son genre. Dans la défense, mais toujours porté vers l’avant. Avec de la répartie, l'esprit vif. Un joueur spécial que le Park n’oubliera jamais. Les Mauve & Blanc souhaitent beaucoup de courage à sa famille", conclut le communiqué du Sporting d'Anderlecht.