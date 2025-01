Officiel : face à la déception des derniers mois, le Bayern a dû trouver une solution en urgence pour une ancienne cible du Standard

Il y a un an, trouver un nouvel arrière gauche était la préoccupation première du Standard. Après avoir envisagé de recruter le Franco-Algérien Jaouen Hadjam, finalement parti chez les Young Boys Berne, les Rouches ont visé Frans Krätzig.

Le jeune Allemand venait de s'imposer dans le noyau A du Bayern Munich mais avait besoin d'un prêt pour grappiller du temps de jeu. Il semblait très proche de rejoindre Sclessin, mais ses hésitations dans la dernière ligne droite de l'opération ont poussé les Liégeois à se rabattre sur Souleyman Doumbia.

Krätzig a pour sa part été loué à l'Austria Vienne. Cette saison, il a nouveau été prêté par les Bavarois, cette fois du côté de Stuttgart.

Cela ne s'est pas franchement bien passé au VFB : le latéral de 21 ans a joué plus souvent avec l'équipe réserve en troisième division qu'avec l'équipe première en Bundesliga (une seule et unique apparition). Le club s'est donc mis d'accord avec le Bayern pour mettre un terme à son prêt dès le mois de janvier.

Frans Krätzig va donc connaître un troisième club provisoire, avec un séjour à Heidenheim, révélation de la saison dernière mais actuellement première équipe hors de la zone rouge. Au Standard, la question de l'arrière gauche semble désormais réglée grâce à l'arrivée d'Ilay Camara lors du mercato estival.

