Charleroi se met en confiance avant la reprise en battant un autre club de D1A

Le Sporting Charleroi a commencé l'année 2025 comme il a terminé 2024 : en battant le KV Courtrai. Les Zèbres affrontaient les Kerels en amical.

La dernière rencontre de 2024 pour le Sporting Charleroi avait offert trois points précieux face à Courtrai via un nouveau but de Stulic, permettant aux Zèbres de finir l'année plus proche du top 6 que de la zone rouge. De quoi se mettre en confiance après des mois difficiles.

On ignore si la direction carolo est superstitieuse, mais elle a en tout cas souhaité commencer 2025 comme elle a terminé 2024. En match amical, le RCSC a en effet à nouveau affronté le KV Courtrai ce lundi... et les Zèbres ont à nouveau pris le dessus sur les Kerels, rapporte Sudinfo.

Un match qui s'est tenu à Tubize, et que Charleroi a remporté sur le score de 2 buts à 1 via des réalisations signées Oday Dabbagh et Isaac Mbenza. De quoi se mettre en confiance alors qu'un nouvel attaquant fait partie des cibles prioritaires du Sporting cet hiver.

Charleroi reprend le championnat face à l'Union Saint-Gilloise ce samedi. Les Zèbres sont actuellement 7e de D1A, à 3 points du top 6 et à 4 points de l'USG ; une victoire permettrait de frapper un grand coup, et ce alors que les hommes de Rik De Mil étaient encore vus comme un candidat aux Playdowns il y a quelques semaines de cela.

Pour le KV Courtrai, l'enjeu est bien différent. Les Flandriens sont avant-derniers au classement, 6 points devant le Beerschot mais engoncés dans la zone rouge avec 5 points de retard sur Westerlo, 12e. Yves Vanderhaeghe doit absolument redresser le KVK.