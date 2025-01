🎥 En larmes sur la pelouse, cigare au bec dans le vestiaire : Sergio Conceiçao porté en héros à Milan après la victoire de l'AC en Supercoupe d'Italie

Au terme d'une finale spectaculaire, l'AC Milan et Sergio Concei√ßao se sont adjug√©s la Supercoupe d'Italie, ce lundi soir, au d√©triment de l'Inter. Dans les vestiaires, l'entra√ģneur portugais a fait le show.

Décidément, Sergio Conceiçao a réussi ses débuts sur le banc de l'AC Milan. Vainqueur de la Juventus en demi-finale de la Supercoupe pour son premier match à la tête des Rossoneri, l'entraîneur portugais a vu ses joueurs remporter la finale face à l'Inter, ce lundi soir.

Ce sont pourtant bien les Intéristes qui avaient pris l'avantage. Les buts de Lautaro Martinez en fin de première mi-temps (1-0, 45+1e), et de Mehdi Taremi au retour des vestiaires (2-0, 47e) avaient mis l'AC Milan dans de beaux draps. Mais, comme face à la Vieille Dame, les changements de Conceiçao et la résilience des Milanais a permis de changer les choses.

Le scénario a complètement changé après la montée au jeu de Rafael Leao, à la 50e. L'AC s'est montré beaucoup plus entreprenant et a marqué par trois fois, via Théo Hernandez (2-1, 52e), Christian Pulisic (2-2, 80) et Tammy Abraham (2-3, ... 90+3e), pour s'offrir une victoire inespérée en Supercoupe d'Italie.

Le roi Conceicao en larme après son premier trophée avec Milan ūü•Ļ pic.twitter.com/mHoiyHMfUR — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) January 6, 2025

Une victoire dignement fêtée par un Sergio Conceiçao en larmes au coup de sifflet final. Dans le vestiaire, l'entraîneur portugais, devenu le premier coach étranger à remporter un trophée avec l'AC Milan depuis... 1979 a sorti un cigare, l'a allumé et a dansé sur le rythme de "Danza kuduro". Une scène déjà vue lorsqu'il officiait encore au FC Porto.

Après cette finale de Supercoupe disputée en Arabie Saoudite, les Milanais rentreront en Italie, ce mardi, afin de commencer la préparation de la réception de Cagliari, samedi en Série A. Le premier match moins "glamour" de Sergio Conceiçao, qu'il ne faudra toutefois pas louper.