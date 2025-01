Après Westerlo, c'est au tour d'un club étranger de venir aux nouvelles pour Yari Verschaeren

Yari Verschaeren est dans une drôle de situation à Anderlecht. Il pourrait aller chercher son temps de jeu ailleurs dans les prochaines semaines.

Malgré la rotation instaurée par David Hubert, l'Anderlecht new look s'est construit sans Yari Verscharen dans son onze de base. Au plus fort de la montée en puissance du Sporting, le numéro dix a commencé six matchs de rang sur le banc.

La blessure de Mario Stroeykens a toutefois changé la donne : Verschaeren a retrouvé un statut de titulaire et même son sens du but, avec deux réalisations de toute beauté en Europa League et en championnat.

Stroeykens ne sera pas de retour pour la reprise, Yari Verschaeren devrait donc encore recevoir sa chance dans les prochaines semaines. Le meneur de jeu des Mauves est toutefois sur le départ depuis un certain temps.

Une deuxième partie de saison pleine d'interrogations

Après l'intérêt de Westerlo rapporté il y a une bonne semaine, c'est désormais...la Turquie qui est évoquée. Selon le journaliste Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor est également intéressé par le relancer cet hiver.

Reste à savoir quel sera le plan d'Anderlecht pour le joueur qui apportait jadis tant d'espoir aux supporters bruxellois. Et aussi quelles seront les ambitions du principal intéressé : voudra-t-il évoluer sous les couleurs d'un autre club de Pro League ? Consentira-t-il à rejoindre Denis Dragus et Cihan Canak en Turquie ? Trabzonspor vit une saison très délicate, l'équipe n'est que quatorzième de Süper Lig.