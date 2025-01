Coupe : Jonas De Roeck se méfie de l'Union et pourrait déjà titulariser son nouveau Diable Rouge

Jonas De Roeck a tenu sa première conférence de presse de l'année, avant le premier gros rendez-vous de 2025 avec le match de coupe contre l'Union.

Jonas De Roeck s'est montré très satisfait de l'arrivée du Diable Rouge Olivier Deman, prêté pour six mois en provenance du Werder Brême : "Olivier est un garçon qui nous apportera de la qualité, surtout sur le plan offensif. Et il connaît le championnat, ce qui est toujours un avantage. Il arrive de Brême en forme. Il n'a encore joué aucun match, mais il est déjà sélectionnable pour demain et jouera tout de suite", a partagé le coach anversois en conférence de presse.

Olivier Deman pourrait peut-être même déjà débuter puisque Bataille est absent et qu'Ayrton Costa est en route pour Boca Juniors : "Les deux clubs sont parvenus à un accord et il a obtenu l'autorisation de se rendre en Argentine. Pour nous, Ayrton pouvait rester car nous estimions qu'il allait encore évoluer. Il ne faut pas sous-estimer la période d'adaptation d'un joueur qui vient d'un autre continent", confirme ensuite De Roeck.

"J'aurais préféré que Butez reste, parce qu'il a toujours prouvé sa valeur et qu'il aurait normalement dû rejouer demain. Mais je le lui accorde, parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité brillante. Et surtout à cet âge-là, si vous pouvez rejoindre un championnat supérieur, c'est tout simplement génial", évoque le mentor anversois.

Des éloge pour l'Union

L'Antwerp a un gros programme qui l'attend avec ce quart de finale de la Coupe, puis le derby de dimanche au Beerschot : "Commençons par le premier match, ce sera déjà assez difficile. C'est la troisième fois que nous jouons contre Union et la grande différence avec la première fois, c'est que la machine est bien huilée."

"Le fait qu'ils soient déjà invaincus depuis 13 matches en dit long. Mais nous avons montré lors des précédents matches contre eux que nous pouvions les embêter. Nous avons gagné le premier match et nous avons bien commencé le second, mais nous l'avons perdu à cause d'une mauvaise gestion du match", ponctue le technicien.