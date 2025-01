Le RWDM en stage prépare une deuxième partie de saison qui s'annonce chargée

Le club de la capitale s'est envolé vers la Turquie pour préparer la seconde partie de saison lors de son stage hivernal.

Les joueurs convoqués ont mis le cap sur Antalya, Yannick Ferrera a également convié le jeune Mounir Abattoui (20 ans), qui n'a pas encore fait ses débuts professionnels, contrairement à Mohamed Baghli et Adnane Messad-Kouchiche, remplaçants contre le Patro Eisden lors de la première journée.

Comme évoqué plus tôt, Mickaël Biron signe son grand retour à Molenbeek et était donc bien du voyage vers la Turquie, contrairement à Kwasi Poku (blessé) et Yacouba Barry (malade). Yannick Ferrera a également convoqué deux jeunes joueurs en test (lire ici) pour ce stage.

Après le match nul contre la RAAL, l'équipe de Ferrera a bénéficié d'un peu de repos avant de commencer à préparer une deuxième partie de saison qui s'annonce chargée, lors de laquelle le club devra confirmer son rôle candidat à la montée et surtout s'accrocher au duo de tête.

Prêt écourté pour Matteo Vandendaele

Matteo Vandendaele a fait son retour à Molenbeek suite à son prêt considéré comme “non concluant” par le FC Eindhoven (D2 néerlandaise). Ce produit du centre de formation molenbeekois rejoint également la Turquie. Le défenseur de 19 ans est encore sous contrat à Machtens jusqu’en 2026.