Passé brièvement par le Standard pendant son apprentissage, il pourrait à nouveau très bientôt changer de vie

Depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel en 2020, Yaya Touré a passé les diplômes pour devenir un entraîneur principal. Pendant ce temps, il a notamment été entraîneur adjoint en Ukraine et en Russie, avant de prendre en charge les U18 de Tottenham.

A l'été 2023, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de Manchester City quittait cependant Londres et les Spurs pour rejoindre... le Standard, où il est devenu l'adjoint de Carl Hoefkens.

Un passage de très courte durée, puisque Yaya Touré ne s'est installé en bords de Meuse que pendant quatre mois, treize matchs. Décrit comme très effacé dans son approche et ses conseils, il avait rapidement accepté une offre de l'Arabie Saoudite pour devenir l'entraîneur adjoint de Roberto Mancini sur le banc de la sélection.

Un poste qu'il occupe encore aujourd'hui, même si le T1 a changé. Roberto Mancini a été démis de ses fonctions au mois d'octobre, au profit du retour d'Hervé Renard qui avait, entre autres, avec les Saoudiens, battu l'Argentine à la Coupe du Monde 2022.

Mais peut-être Yaya Touré aura-t-il bientôt des envies d'ailleurs ? C'est possible, car l'homme de 41 ans vient d'obtenir son diplôme UEFA Pro, le dernier, lui permettant d'entraîner n'importe quel club et n'importe quelle sélection au monde. Reste à voir qui voudra prendre le risque de permettre à un coach principal totalement inexpérimenté de faire ses débuts.

👨🏾‍🎓🇨🇮 Yaya Touré received his UEFA Pro Licence to proceed with his new career as head coach. pic.twitter.com/DUIcJ1IZxj