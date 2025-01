Officiel : le Standard prête l'un de ses grands talents en Pro League

Hakim Sahabo recevra du temps de jeu en Jupiler Pro League en seconde partie de saison. L'international rwandais est prêté par le Standard au Beerschot.

De grand espoir du Standard de Liège révélé en début d'année passée, Hakim Sahabo était rapidement retombé dans l'anonymat de la D1 ACFF. Le milieu de terrain de 19 ans va désormais avoir l'occasion de prouver ses qualités : il terminera la saison 2024-2025 en prêt au Beerschot.

Sahabo avait été intégré à l'équipe A du Standard il y a un an, en janvier 2024. Joueur important du SL 16, le Belgo-Rwandais faisait ses débuts le 20 janvier et disputait d'emblée 90 minutes. Au total, il finira par prendre part à 18 matchs de Jupiler Pro League pour les Rouches.

Cette saison, cependant, Ivan Leko ne semblait plus faire autant cas du talent natif de Bruxelles, formé en partie à Anderlecht, à Genk et au Standard et revenu du LOSC au SL 16 en 2023. De titulaire en Europe Playoffs avec l'équipe A, Hakim Sahabo passait à la D1 ACFF avec les U23.

Après 6 mois sans disputer la moindre minute en Pro League, l'international rwandais (6 caps) va donc tenter de se relancer au Beerschot, où il est prêté jusqu'en fin de saison. Le club anversois n'a pas d'option d'achat.

Hakim Sahabo est sous contrat au Standard jusqu'en 2026, et aura donc une nouvelle opportunité de convaincre le Matricule 16 l'été prochain s'il s'impose au Kiel en seconde partie de saison.