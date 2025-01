Will Still accueille une ancienne sensation de D1B au Racing Lens

Le Racing Lens a renforcé son secteur offensif avec une vieille connaissance de Pro League. Goduine Koyalipou, qui a quitté le SK Beveren l'été dernier, a signé en provenance du CSKA Sofia.

Vous rappelez-vous de Goduine Koyalipou (24 ans) ? Si vous ne suiviez pas avec attention la Challenger Pro League, la saison 2023-2024 de cet attaquant centrafricain, arrivé à Beveren en 2023, a pu vous échapper.

Mais Koyalipou a fini la saison meilleur buteur du SK Beveren avec 17 buts en 32 matchs, décrochant rapidement un transfert... vers une destination surprenante : le CSKA Sofia, en D1 bulgare. Le club waeslandien touchait au passage 1 million d'euros pour son attaquant.

En efbet Liga, Goduine Koyalipou a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, en plantant les buts comme à la parade - 14 en 16 matchs de championnat de Bulgarie. De quoi s'offrir un retour express en Europe de l'Ouest.

Le Racing Lens vient en effet d'officialiser l'arrivée de l'international centrafricain (7 caps, un but), qui revient donc en France, lui qui a été formé à Niort et avait éclos à l'US Avranches (13 buts en 19 matchs) avant de signer à Lausanne.

Les Sang & Or ont déboursé 2 millions d'euros pour Goduine Koyalipou, qui signe en faveur de l'équipe de Will Still jusqu'en 2028 et aura donc l'occasion d'exploser au plus haut niveau après deux saisons de folie.