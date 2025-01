Un signe qui ne trompe pas ? "On n'y voit plus Domenico Tedesco"

Domenico Tedesco risque fort de commencer l'année 2025 par une mauvaise nouvelle, qui tourne au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Il est pourtant toujours officiellement sélectionneur des Diables Rouges, mais il y a des signes qui ne trompent pas.

La gestion de ce qui ressemble à une fin de "règne" pour Domenico Tedesco par l'Union Belge pose question. On a comme cette sensation qu'absolument tout le monde, qu'il s'agisse des supporters, de la presse, des dirigeants ou de Domenico Tedesco lui-même, se doute bien à des degrés divers que l'histoire va s'arrêter là.

Et pourtant, Vincent Mannaert en est encore à nous faire passer des vessies pour des lanternes, affirmant en public que la "période d'évaluation de Domenico Tedesco n'est pas terminée". Ce alors qu'il est presque de notoriété publique que d'autres candidats ont été contactés, et que Mannaert attend juste, probablement, que l'un d'eux dise oui.

Tedesco ne vient plus au stade

Bref : dans cet entre-deux malsain et, il faut le dire, assez irrespectueux, Tedesco prend son mal en patience. Mais le Nieuwsblad nous relate ce vendredi que le sélectionneur ne passe pas exactement son temps comme le ferait un coach en pleine préparation d'un double duel crucial en barrages de Nations League.

Ainsi, Tedesco, s'il continue à visionner tous les matchs de ses Diables Rouges potentiels, ne se rendrait plus au stade depuis pas mal de temps - en réalité, depuis la dernière trêve et surtout depuis qu'il a été invité à ne pas se rendre au tirage pour la Coupe du Monde. Un tirage au sujet duquel il est probablement le seul sélectionneur au monde à ne pas avoir réagi publiquement.

Un camouflet que Domenico Tedesco a probablement assez mal vécu et qui lui a clairement fait comprendre qu'il était proche de la fin. En plus de ne pas se rendre au stade (alors qu'il fréquentait assidûment la Pro League et les stades étrangers il y a quelques mois), le Germano-Italien n'aurait plus aucun contact direct avec ses cadres.

À Tubize, cependant, le sélectionneur continue de se rendre assez régulièrement dans les locaux de la fédération pour travailler, même si le visionnage des rencontres se fait à son domicile. Dans tous les cas, on a tous hâte que l'Union Belge tombe le masque et, pour le bien de tous, communique officiellement...