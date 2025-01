Une affaire en or ! Saint-Trond s'impose dans le match de la peur grâce à ce qui est déjà l'un des buts de l'année

Saint-Trond s'est imposé 1-2 à Westerlo. De quoi revenir à un petit point de son adversaire du jour.

Après une fin d'année civile assez frustrante, Saint-Trond reprenait déjà 2025 avec un match capital au programme. Westerlo est en effet la première équipe hors de la zone rouge. Entre voir les Campinois prendre sept points d'avance ou revenir à une unité, le résultat risquait de valoir son pesant d'or.

Andrès Ferrari a donc choisi son moment pour sortir le grand jeu. Alors que les 22 acteurs se réchauffaient seulement, l'attaquant uruguayen a surpris tout le monde en tentant sa chance du milieu de terrain. Voyant Koen Van Langendock avancé, il n'a pas hésité à tenter le lob, avec un geste parfaitement maîtrisé pour le 0-1 après six minutes.

Un scénario idéal pour les Trudonnaires, qui pouvaient se permettre de défendre leur avantage, en prenant moins de risques que ces derniers mois. Westerlo avait beau s'assurer la possession du cuir, les locaux n'étaient pas dangereux pour autant.

Saint-Trond joue à se faire peur

Mais alors qu'on se dirigeait vers ce score de 0-1 au repos, une erreur de Leo Kokubo a complètement relancé les Campinois (1-1). Le match semblait avoir tourné : dès le début de deuxième mi-temps, les hommes de Timmy Simons se sont montrés plus pressants autour du rectangle adverse.

Sous pression, Saint-Trond a à nouveau frappé quand le Kuipje ne s'y attendait pas : au plus fort de la domination campinoise, Louis Patris s'y est repris à deux fois pour centrer et trouver Ryotaro Ito dans le rectangle (1-2). Le soulagement était total, car cette fois, les troupes de Felice Mazzu ont tenu leur but d'avance jusqu'au bout.

Les Canaris regoûtent à la victoire, reprennent du terrain sur un concurrent direct et ont salué les premières minutes de Dider Lamkel Ze (qui a déjà eu droit à un gros câlin de Felice Mazzu).