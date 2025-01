Le Beerschot aura des regrets après un derby d'Anvers spectaculaire

Ceux qui s'attendaient à un match déséquilibré en ont été pour leurs frais. Le Beerschot a fait mieux que se défendre face à l'Antwerp.

Quelques jours après que le RSC Anderlecht ait été mis en grande difficulté sur la pelouse catastrophique du Beerschot, on y rejouait ce dimanche avec un derby d'Anvers très attendu. Et l'Antwerp a bien failli se faire piéger : aux points, les Rats auraient probablement dû gagner ce match.

D'entrée de jeu, ils surprenaient leur rival : après 17 secondes à peine, une perte de balle de Denis Odoi permet à Thibaud Verlinden de se ruer vers le but et de combiner avec Antoine Colassin, qui retrouve son équipier pour faire 1-0.

Le pire scénario pour l'Antwerp, qui doit donc faire le jeu et pousser sur un véritable bac à sable, comme le soulignent avec humour les supporters du Beerschot qui lancent un ballon de volley sur le terrain. En contre, c'est le Beerschot qui frôle le 2-0 sur une inspiration géniale de Colassin, qui heurte la latte (41e). Suite à cette phase, Valencia touche la balle du bras : penalty... que manque Henderson.

Evidemment, comme souvent, quand le "petit" manque le break, le "gros" en profite : en seconde période, Tjaronn Chery sera encore l'homme décisif et fera 1-1 (59e) sur un coup-franc chanceux. Cela n'empêchera pas le Beerschot de continuer à être dangereux, et même de marquer... mais Mbe Soh a commis une petite faute sur Lammens et le but est donc annulé (81e).

Au final, les occasions auront majoritairement été pour le Beerschot, mais l'Antwerp perd tout de même deux points précieux sur la pelouse de la lanterne rouge. Ils laissent l'Union et, peut-être, Anderlecht prendre les devants au classement.