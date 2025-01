🎥 "Tous les éléments sont là" : la position claire de Jonathan Lardot sur l'une des phases polémiques du weekend

La carte rouge de Matte Smets a beaucoup fait parler à Genk. Mais Jonathan Lardot la trouve parfaitement justifiée.

La saison dernière, Matte Smets a dû attendre l'avant-dernière journée des Playoffs avant de recevoir sa première carte jaune. Ce weekend, il a écopé de la première carte rouge de sa jeune carrière professionnelle.

Après avoir perdu le ballon face au pressing de son adversaire louvaniste, Smets a retenu ce dernier, l'empêchant de filer face au but. L'arbitre l'a immédiatement exclu.

Si cette infériorité numérique n'a finalement pas eu d'incidence sur le score final, Genk a dû jouer presque l'entièreté du match à dix et trouvait la décision très sévère, dans la mesure où Bryan Heynen aurait potentiellement encore pu rattraper l'attaquant d'OHL.

đŸŸ„ | Matte Smets krijgt rood na vijf minuten spelen in #GNKOHL. đŸ€œđŸ‘• pic.twitter.com/yaEDjH85JN — DAZN België (@DAZN_BENL) January 11, 2025

Une rouge logique ?

Dans Under Review, Jonathan Lardot soutient toutefois la carte rouge : "Pour moi, c'est une très bonne décision, car tous les éléments sont là. La distance (jusqu'au but) semble grande, mais le joueur part seul. Il n'y a aucun défenseur qui puisse encore intervenir".

"On parle de Bryan Heynen, mais si vous regardez la caméra derrière le but et figez l'image au moment de l'erreur, vous voyez que le ballon était sous contrôle. Tous les éléments sont réunis pour justifier le carton rouge. Ce qui me plaît, c'est que la décision a été prise sur le terrain. Cela facilite le travail du VAR" se félicite Lardot. L'exclusion a toutefois été jugée suffisante : Matte Smets ne sera suspendu qu'un match avec sursis, il sera donc bien disponible lors de la demi-finale de Coupe contre le Club de Bruges mercredi.