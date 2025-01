Un coach quitte la Challenger Pro League "pour raisons personnelles"

Mauvaise nouvelle pour le SK Lommel. Le coach Steve Bould quitte le club pour raisons personnelles.

Steve Bould n'est plus le coach du SK Lommel. Le club limbourgeois a annoncé ce mardi matin le départ de l'Anglais après deux ans et demi de bons et loyaux services. Ryan Garry, son adjoint, assurera l'intérim jusqu'à nomination du nouveau T1.

Bould rentre en Angleterre pour raisons personnelles, précise le communiqué. Les deux parties se séparent donc d'un commun accord pour permettre au coach de retourner auprès de sa famille.

"Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble au cours des deux dernières années et demie. Les joueurs et le personnel de Lommel ainsi que le personnel du club et du City Football Group ont été fantastiques, et je chérirai toujours mon passage dans ce merveilleux club", déclare Bould.

Les résultats, cependant, ne plaidaient pas en sa faveur ces derniers mois. Le SK Lommel n'a en effet plus gagné un match depuis le 1er novembre et 5 matchs consécutifs. Espérons pour le 8e de Challenger Pro League que le départ de Bould créera l'électrochoc nécessaire.