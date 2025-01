🎥 Le bout du tunnel : encore titularisé par Tedesco en 2023, il dispute enfin ses premières minutes de la saison et se montre tout de suite décisif

La FA Cup a permis a de nombreux Diables Rouges (on pense à Amadou Onana, Wout Faes ou Jérémy Doku, qui ont tous marqué) de se mettre en évidence. Si Mike Trésor a un peu disparu de la circulation par rapport aux joueurs cités, le match de Burnley dans cette compétition séculaire lui a également fait le plus grand bien.

L’ancien de Genk est en effet monté au jeu dans les dernières minutes de la rencontre face à Reading. Les prolongations qui en ont découlé lui ont même permis de disputer une bonne demi-heure.

Et il s’est d’emblée montré décisif ! Dans la première mi-temps de ces prolongations, le milieu offensif de 25 ans s’est isolé dans le rectangle et a parfaitement servi Zian Flemming en retrait dans le rectangle, un centre qui s’est transformé en premier assist de la saison.

ūüĒô | Door blessureleed had Mike Trésor niet meer gespeeld sinds 11/05/2024 in de Premier League onder Vincent Kompany. Zaterdag viel hij in en gaf hij een assist tegen Reading. Welkom terug, Mike! ūüÖįÔłŹūüáßūüá™ #EmiratesFACup pic.twitter.com/RJrE8nz80o