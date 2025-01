Philippe Clément n'a plus le droit de rechuter désormais, ou le verdict pourrait tomber

Philippe Clément a renoué avec la victoire, mais désormais, il va devoir enchaîner. Les Rangers ont perdu 4 points sur le Celtic depuis leur victoire retentissante dans le Old Firm, soit un avantage totalement gâché.

La victoire des Glasgow Rangers dans le Old Firm devait être un déclic : une gifle infligée au Celtic qui aurait pu permettre d'aller de l'avant et de remettre Philippe Clément dans une position plus confortable. Rattraper le rival paraissait utopique, mais un sursaut d'orgueil était nécessaire.

Problème : depuis cette belle victoire, les Rangers en ont complètement dilapidé les bénéfices, partageant à deux reprises lors des trois matchs suivants tandis que le Celtic ne lâchait rien. Et voilà de nouveau le leader à 16 (!) points de son poursuivant.

Dimanche, les Rangers ont redressé la tête, battant St Johnstone, lanterne rouge du championnat. Mais il faudra désormais enchaîner : ce mercredi, ils reçoivent Aberdeen, 4e au classement et sur une très mauvaise série (4 défaites en 5 matchs).

Philippe Clément n'a plus droit à l'erreur et il le sait : "Pour être honnête, j'ai encore plus faim lorsque le défi devient plus difficile", a déclaré l'ancien Diable Rouge en conférence de presse. "Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois et cela a rendu ce défi plus difficile, en effet".

Le coach belge tient donc à garder la tête haute. "Je suis un gagneur, je l'ai toujours été. Il faut avoir faim chaque matin en se levant pour profiter de la journée et essayer d'améliorer ceux qui nous entourent, c'est l'ambition au quotidien et cela ne changera jamais", conclut-il.