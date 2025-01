En Pro League la saison dernière et en Premier League après janvier ? Ce n'est pas impossible, mais le montant demandé est énorme

Zion Suzuki était déjà suivi par Manchester United avant de rejoindre Saint-Trond. Auteur de bonnes performances à Parme, le portier japonais est désormais sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens.

La saison dernière a été très bonne pour Saint-Trond. Les Trudonnaires ont joué un beau football, sous la direction de l'entraîneur Thorsten Fink, et les résultats ont souvent suivi. Le tout avec une équipe jeune et pleine de talent... mais après l'été, une bonne partie des joueurs a quitté le Stayen.

Ce fut notamment le cas de Zion Suzuki, portier japonais parti du Limbourg pour le montant record de 7.5 millions d'euros, direction Parme. Le gardien de 22 ans, depuis quelques années, était suivi par Manchester United, mais Suzuki avait préféré le temps de jeu en Pro League.

En Italie, l'ancien trudonnaire est un titulaire indiscutable. Cette saison, il a déjà joué 19 matchs en Serie A et a gardé ses cages inviolées à trois reprises. Zion Suzuki a surtout été l'auteur de parades importantes et peut compter sur de très bonnes statistiques individuelles pour faire parler de lui, dans la botte et ailleurs.

Selon TalkSport et le Daily Express, en Angleterre, Jason Wilcox, directeur technique de Manchester United, souhaiterait d'ailleurs recruter le gardien en Premier League. Et il ne serait pas seul.

En effet, d'autres clubs anglais surveilleraient aussi la situation, comme ce fut le cas avec Bart Verbruggen et Senne Lammens en début de mercato. Manchester United, qui aurait pu le recruter pour environ cinq millions d'euros il y a quelques années, selon les mêmes sources, devrait désormais sortir le chèque de 40 millions d'euros demandé par Parme !