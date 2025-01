🎥 "Tak, Skov !" : Bruges fait ses adieux à Andreas Skov Olsen avec une vidéo percutante

Le Danois du Club quitte le Jan Breydel et rejoint le VfL Wolfsburg. Le championnat belge perd ainsi un joueur offensif créatif.

Après trois ans, l'aventure brugeoise d'Andreas Skov Olsen a pris fin. Le Danois va poursuivre sa carrière en Bundesliga et troque la Venise du Nord pour Wolfsburg. Avec lui sur ses ailes, Bruges a ajouté deux titres à son palmarès.

Il a également brillé, et fait briller le club, en Ligue des Champions. Ainsi, Bruges a tenu à remercier et à honorer l'international avec une compilation titrée "Tak, Skov!" (ce qui signifie "Merci Skov" en Danois) de plusieurs moments forts sous les couleurs Blauw & Zwart.

Toutefois, Het Laatste Nieuws affirme de son côté que l'histoire entre Andreas Skov Olsen et Bruges était en réalité déjà terminée depuis un certain temps, évoquant une relation difficile et un joueur plutôt isolé, sujet à des disputes avec certains coéquipiers lors de séances d'entraînement et plutôt à l'écart du groupe au niveau de la personnalité.

Malgré cela, le Club a retenu les beaux moments et le joueur met le cap sur l'Allemagne avec deux titres en poche.