Une occasion unique : Anderlecht pourrait frapper très fort et s'offrir un talent de Chelsea... gratuitement !

La défense était la priorité, mais il est possible qu'Anderlecht puisse encore sortir un lapin de son chapeau offensivement. Si les couloirs sont déjà ciblés, un joueur plus central est aussi recherché. Il pourrait venir... de Chelsea.

Olivier Renard et la direction du Sporting d'Anderlecht ont fait du compartiment défensif une priorité dans ce mercato hivernal. Adryelson est déjà venu remplacer Zanka, tandis qu'un autre arrière central est recherché.

Offensivement, ce sont les couloirs qui ont été ciblés en priorité. Première recrue des Mauves cet hiver, César Huerta est venu de PUMAS contre deux millions d'euros. Toutefois, le RSCA aurait encore bien besoin d'un joueur offensif plus central.

Une occasion unique se présente

Celui-ci pourrait se nommer Harvey Vale, médian offensif de 21 ans qui était déjà sur le radar des Mauves il y a quelque temps. Mais sa situation a maintenant changé. Étant donné qu'il n'a toujours pas fait ses débuts en équipe première et qu'il souhaite obtenir plus de temps de jeu au plus haut niveau, Chelsea et son entourage ont conclu un accord.

Vale est autorisé à quitter Londres gratuitement afin de pouvoir forcer un transfert dès cet hiver, mais les Londoniens veulent inclure un pourcentage de revente plus élevé dans l'accord. L'international espoir anglais est doué techniquement, rapide et a une bonne frappe. S'il n'est actuellement pas une priorité pour Anderlecht, la réflexion est en cours.

Stroeykens a besoin de renfort

En effet, Anderlecht compte déjà sur Mario Stroeykens à ce poste et Thorgan Hazard peut aussi y jouer, mais des questions se posent de plus en plus sur le moment où ce dernier retrouvera son meilleur niveau. "Il doit retrouver confiance et aussi confiance en son genou", a déclaré David Hubert en conférence de presse, cette semaine. "Il y a une différence entre être en forme et être prêt pour un match."

Le mois dernier, Anderlecht a vu ce qui peut se passer lorsque Stroeykens est absent. Il n'y a plus de lien direct avec Dolberg, qui n'a marqué qu'à une seule reprise depuis la blessure de Stroeykens début décembre contre le Beerschot. C'était face à Saint-Trond.

Une option supplémentaire ne serait donc pas superflue, d'autant que Yari Verschaeren est à peine utilisé par David Hubert et semble progressivement prêt à quitter Anderlecht. Des équipes de Championship et d'Eredivisie sont également intéressées par Vale, mais Anderlecht pourrait avoir des arguments pour le convaincre.