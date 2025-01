"L'enfant du club" grandement critiqué à Anderlecht : pour lui, ce sera la demi-saison de vérité... et le mercato hivernal peut aider

Un enfant du club se doit également de performer. Depuis son retour à Anderlecht, Leander Dendoncker a déjà reçu beaucoup de critiques de la part des supporters. Mais l'ancien Diable Rouge est un milieu de terrain, et non un défenseur...

Il a toujours été dit que Leander Dendoncker pouvait à la fois évoluer en défense centrale et au poste de numéro 6. C'est vrai, lorsqu'en défense, il est accompagné d'un joueur rapide et capable de le couvrir. Ce n'est pas vraiment le cas de Jan-Carlo Simic, défenseur solide de 19 ans, mais qui n'a pas encore le bagage de son compère. Dendoncker n'est pas non plus le grand communicant qui dirige sans cesse la défense depuis sa position.

Défenseur malgré lui

L'ancien Diable fait clairement de son mieux, mais se montre timide. Cette saison, il a déjà été nommé capitaine à une reprise, mais il a clairement indiqué qu'il préférait ne pas l'être. Dendoncker ressent cela comme une pression supplémentaire alors qu'il est lui-même encore à la recherche de sa meilleure forme.

Ce n'est pas illogique vu les saisons précédentes au cours desquelles il a peu joué. Une blessure à la cheville l'a handicapé en début de saison et les allers-retours entre la défense et le milieu de terrain ne sont pas faciles. Dendoncker préférerait jouer à un seul poste.

Avec lui en défense centrale, Anderlecht a perdu quatre fois en championnat (Genk, Beerschot et deux fois contre Bruges). "Si vous perdez trois fois, surtout à Anderlecht, les critiques arrivent", notait David Hubert lors de sa conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à l'Antwerp. "Cela fait partie du travail lorsque vous jouez pour ce club."

"Nous devons à nouveau créer une culture de 'gagner est normal'. Est-ce simple ou réaliste ? Je pourrais dire que non, mais c'est notre objectif. Les circonstances n'étaient pas en notre faveur et Leander a dû dépanner. Il aide l'équipe. Je ne regarde pas l'individu, mais l'ensemble."

La valeur marchande de Dendoncker continue de baisser

Cependant, cet ensemble est davantage servi par un Dendoncker au milieu de terrain qui organise le jeu et peut se battre dans les duels. Avec l'arrivée d'Adryelson, une partie du problème a déjà été résolue. Transférer un deuxième défenseur reste l'objectif.

Pour Dendoncker (29 ans), il s'agit d'une saison importante. Sa valeur marchande était à son apogée à Wolverhampton de 32 millions. Entre-temps, elle est tombée à seulement 6 millions. Anderlecht a une option, mais ne peut pas débourser 7 millions (la clause d'achat) pour un joueur qui ne semble pas être un atout, peu importe ses qualités. En principe, le RSCA ne peut même pas offrir 7 millions, pour n'importe quel joueur. Pour une opération définitive, les Wolves devront donc revoir leur prix à la baisse.

C'est pourquoi Dendoncker espère jouer une seconde partie de saison solide, car il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Lui et Anderlecht devront s'aider pour tirer le meilleur de la situation.