🎥 Ça, c'est un transfert gagnant : Soufiane Benjdida offre la victoire au RWDM après six minutes sous son nouveau maillot

Le RWDM s'est imposé 0-1 à Eupen. Tout s'est joué en deuxième mi-temps.

Après sa victoire contre le RFC Liège la semaine dernière, le RWDM se mesurait à un nouvel adversaire de la Province ce soir, avec ce déplacement à Eupen. Malgré la température frigorifique du Kehrweg, les hommes de Yannick Ferrera ont, comme à leur habitude, cherché à s'assurer la maîtrise du jeu.

Mais la domination territoriale s'est avérée stérile en première mi-temps : pas un seul tir n'a trouvé le chemin du cadre. Plutôt sur la défensive, Eupen suivait bien le rythme.

Benjdida, déjà le facteur X ?

Les visiteurs ont accentué la pression en début de deuxième mi-temps. Et cela a payé : six minutes après son entrée au jeu, Soufiane Benjdida a ouvert le score. Des débuts XXL pour l'attaquant prêté (avec option d'achat) par le Standard.

FT | Le joueur prêté par le Standard de Liège, Soufiane Benjdida, offre la victoire au RWDM 6️⃣ minutes après ses débuts au club ! 👏⚡️ #EUPRWD pic.twitter.com/eZdXEUjTr8 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 18, 2025

Renaud Emond est ensuite monté au jeu à son tour dans le camp des Pandas pour offrir un match dans le match entre deux attaquants bien connus de Sclessin. Mais le phénix n'a pas réussi à sauver Eupen : les velléités offensives des dernières minutes étaient trop faibles pour inquiéter le RWDM.

Les Bruxellois effacent le souvenir de leur dernier voyage au Kehrweg (celui qui avait acté la descente du club en D1B) et reviennent provisoirement à hauteur de la RAAL (qui accueillera les RSCA Futures plus tard dans la soirée), à six points de Zulte Waregem, qui doit aussi jouer.